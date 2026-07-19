İran Devrim Muhafızları, Ahvaz'da bir MQ9 tipi İHA düşürdüğünü duyurdu
İran Devrim Muhafızları, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti semalarında bir MQ-9 model insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. ABD'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti semalarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ahvaz semalarında hava savunma sistemi tarafından MQ-9 model bir İHA'nın vurulduğu belirtildi.
ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı