İran Devrim Muhafızları, Ahvaz'da bir MQ9 tipi İHA düşürdüğünü duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti semalarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ahvaz semalarında hava savunma sistemi tarafından MQ-9 model bir İHA'nın vurulduğu belirtildi.

ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.