İran, ABD'yi İsrail Saldırıları İçin Sorumlu Tutuyor

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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının ABD'nin izni olmadan yapılamayacağını belirterek, bu durumdan ABD'nin de sorumlu olduğunu ifade etti. Açıklamada, İran'ın bu saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

İran, İsrail saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail'in İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırdığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili maddeleri gereği İran'ın bu saldırıya karşılık verme hakkının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarından destekçilerinin de sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır."

İran Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin BM Şartı'na uygun olarak bu konuda derhal harekete geçmesini isteyerek BM'nin tüm üye devletleri, özellikle bölgesel ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm devletlerin bu saldırganlığı derhal kınamalarını talep etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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