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İran basını: Buşehr semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracı düşürüldü

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İran, Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Buşehr kenti semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracını Devrim Muhafızları Donanması'nın gelişmiş hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü açıkladı.

İran, Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Buşehr kenti semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yeni gelişmiş hava savunma sistemleriyle birkaç dakika önce Buşehr semalarında bir MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracını vurarak düşürdü.

Haberde olaya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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