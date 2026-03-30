İran, ABD'ye ait iki İHA düşürdüğünü duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper insansız hava aracının ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. 28 Şubat'tan bu yana toplamda yaklaşık 140 İHA etkisiz hale getirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsfahan eyaleti semalarında iki saat arayla ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ise yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var

Sokak ortasında çekip vurdu: Babamın selamı var
Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

Dün akşam verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Kabe'yi ziyaret eden adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde

Gözlerini kararttılar! İki dünya yıldızı birden Cimbom'a
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar