İran: Suudi Arabistan'ın El-Harc Üssü'ndeki ABD'nin yakıt ikmal uçaklarını füze ve İHA'larla hedef aldık

İran, ABD güçlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'ın El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunu füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 84. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan operasyonların 84. dalgasının İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırılarda hayatını kaybeden medya mensuplarına ithaf edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarıyla özel bir ortak füze ve insansız hava aracı operasyonuyla füze savunma sistemlerini imha ederek, El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunun bulunduğu yeri katı ve sıvı yakıtlı füzelerle saldırı altına aldı."

Saldırılarda, ABD güçlerinin "geniş gövdeli ve ağır yakıt ikmal ve destek uçaklarından birkaçının imha edildiği veya ciddi şekilde hasar verildiği" öne sürüldü.