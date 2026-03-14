İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerinin vurulduğunu açıkladı. Saldırıda radarlar, kontrol kuleleri, uçak hangarları ve yakıt depolarının yandığı bildirildi.
Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada Tengsiri, "Dafra, Şeyh İsa ve El-Udairi'deki Amerikan üslerindeki belirli ve kilit hedefler donanma kuvvetleri tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, saldırı sonrasında üslerdeki radarların, kontrol kulelerinin, uçak hangarlarının ve yakıt depolarının yandığını aktardı.