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İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdığını öne sürdü

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığını ve söz konusu gemilerin bu nedenle radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığını ve söz konusu gemilerin bu nedenle radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'ye ait savaş gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında boğazdan geçen petrol ve gaz taşıyan tankerlere eşlik ettiği hatırlatılarak, ABD'nin ticari gemilerle askeri personel ve savaş ekipmanı taşıdığı öne sürüldü.

İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin, İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı bilgisinin yer aldığı bildiride, ABD'nin, 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ve Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı dostane ilişkiler kurmak istediği ifade edildi.

Bölgedeki ABD üssü bulunan ülkelere yönelik mesajların da yer aldığı açıklamada, söz konusu ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı.

İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak üslerin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, bu misillemelerin söz konusu ülkelere değil ABD üslerine yönelik olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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