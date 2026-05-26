İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: "Abd ile Görüşmelerin Geleceği Güven Adımlarına Bağlı"

(ANKARA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelerde, daha fazla ilerleme sağlanmasının, ABD'nin güven tesis etmeye yönelik adımlarının somut sonuç verip vermeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.

İbrahim Azizi, bugün yaptığı açıklamada, "İslam Cumhuriyeti'nin çıkarları tam anlamıyla güvence altına alınmadan hiçbir adım atılmayacaktır" dedi. Azizi, "Tahran ile Washington arasındaki görüşmelerde, daha fazla ilerleme sağlanmasının, ABD'nin güven tesis etmeye yönelik adımlarının somut sonuç verip vermeyeceğine bağlı olduğunu" belirtti.

Azizi, parlamentonun müzakereleri yakından takip ettiğini belirterek, kamuoyuna süreç konusunda endişe duymama çağrısında bulundu.