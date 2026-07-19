Haberler

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin Huzistan eyaletindeki yapım aşamasındaki Darhovin nükleer santraline saldırdığını duyurdu. Saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kurumun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi

Hastanede akılalmaz hata! 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü