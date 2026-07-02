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İran: ABD, Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Batı Asya'da düzenlediği toplantıların gerçek barışı hiçe saydığını ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeye yönelik olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'un bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de düzenlenen toplantıya işaretle ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların "göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını" ifade etti.

Sözcü Bekayi, bu toplantıların Washington'un Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını söyledi.

İranlı yetkili, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile "kötü niyetli eylemlerinden" gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 1 Temmuz'da Bahreyn'de çok sayıda bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri toplantı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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