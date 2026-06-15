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İran: ABD mutabakatın uygulanmasından sorumlu, İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurulmalı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasından Washington'un sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Erakçi, Irak ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşerek bölgesel istikrar için diplomatik çabaların artırılması çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Iraklı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, ABD ile yürütülen mutabakat süreci ve içeriği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Erakçi, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi ayrıca, ateşkesin sağlanması, gerilimin azaltılması ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesisine yönelik çabalarından dolayı Irak ve Mısır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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