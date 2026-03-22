İran: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi, 1510'u yaralandı

Güncelleme:
İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 210 çocuğun hayatını kaybettiğini 1510 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Zaferkendi, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında birçok çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Savaşın ilk saatlerinde 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula saldırıyı hatırlatan Zaferkendi, "Düşman Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na saldırdı ve eşi benzeri görülmemiş, yürek burkan bir trajedide 168 çocuk şehit oldu. Bugüne kadar bu savaşta yaklaşık 210 çocuk şehit oldu." dedi.

Zaferkendi, yaralanan çocuklarının sayısının da 1510'u aştığını aktardı.

İranlı Bakan, savaşın başlangıcından bu yana 300 sağlık ve acil durum merkezinin hasar gördüğünü, 30 ambulansın da saldırıların hedefi olduğunun bilgisini verdi.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
