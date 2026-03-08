ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 4 Körfez ülkesi füze ve İHA'ların hedefi oldu

Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD- İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve dokuzuncu gününe giren bölgesel gerilim kapsamında füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduklarını açıkladı.

Bahreyn'de 3 kişi yaralandı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bugün erken saatlerde başkent Manama'da "İran saldırganlığının Mina Salman Limanı yakınlarındaki bir tesisi hedef aldığını" ve sivil savunma ekiplerinin çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bahreyn Trafik Genel Müdürlüğü ise kısa süreliğine kapatılan Halife bin Selman Köprüsü'nün her iki yönde yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Müdürlük, daha önce sürücülere bölge güvenli hale gelene kadar alandan uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden sirenlerin çalındığını duyurarak halka en yakın güvenli noktalara sığınma çağrısı yaptı.

Açıklamada, Muharrak bölgesine füze parçalarının düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ve bir üniversite binasında hasar oluştuğu belirtildi.

Bakanlık, "İran saldırıları sivil hedefleri ayrım gözetmeksizin vuruyor ve bir İHA aracı saldırısı sonucu bir tuz arıtma tesisinde hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt'te devlet binaları hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı da ülkenin "düşmanca" füze ve İHA saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Açıklamada, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları insansız hava araçlarıyla hedef alındı ve hayati öneme sahip altyapı tesisleri saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Hükümeti İletişim Merkezi, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu ana binasının hedef alındığını ve binada hasar oluştuğunu duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, havalimanındaki yakıt depolarında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasına giren üç "düşman" balistik füzenin tespit edilerek imha edildiğini, füze ve İHA saldırılarına karşı savunma faaliyetlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu sabah erken saatlerde, hava sahasında 33 İHA'nın önlenip imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bunların 24'ünün başkent Riyad ve doğu bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca Riyad'daki Diplomatik Bölge'yi hedef alan bir İHA saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı ya da hasar yaşanmadığını açıkladı.

BAE sınırı yakınlarında, Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen bir İHA'nın da önlenip etkisiz hale getirildiği bildirildi.

BAE'de patlama sesleri

BAE Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada İran kaynaklı füze ve İHA tehditleriyle mücadele edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ile diğer hava hedeflerini etkisiz hale getirmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.