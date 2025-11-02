Irak ve Türkiye Arasında Su ve İşbirliği Görüşmeleri

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, başkent Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul ederek, su ve çeşitli alanlardaki işbirliği olanaklarını ve bölgesel güvenlik ve istikrar çabalarını ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği olanakları, bölgedeki gelişmeler ile bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, ülkesinin açılım ve ortaklık geliştirme politikasına, ayrıca bölge ülkeleri ve dünya ile iyi komşuluk ilişkileri kurma yaklaşımına bağlı olduğunu vurguladı.

Dicle ve Fırat nehirlerinde Irak'ın kazanılmış su haklarını garanti altına alacak adil bir su politikası benimsenmesi gerektiğini dile getiren Reşid, su kaynaklarının yönetiminin iyileştirilmesi, israfın azaltılması ve sürdürülebilir su güvenliğinin sağlanması yönündeki işbirliğinin de önemine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin Irak ile ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda yeni işbirliği ufukları açma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, iki ülke arasında karşılıklı çıkarları destekleyecek, iletişim ve koordinasyonu artıracak fırsatların genişletilmesi gerektiğini belirtti.