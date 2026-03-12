Irak ve Suudi Arabistan'dan Savaşı Durdurmak İçin Koordinasyon Çağrısı

BAĞDAT, 12 Mart (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, çarşamba günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele alarak savaşı sona erdirmek için ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Es-Sudani'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, iki tarafın, "bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden askeri seçeneklerden uzak durarak savaşı durdurmak ve tüm krizlere barışçıl çözümler bulmak" için ortak eylem ve koordinasyonun önemini teyit ettiği belirtildi.

Es-Sudani'nin, savaşın bölgesel güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek Irak'ın savaşı sona erdirmek için mümkün olan her türlü çabayı göstermeye kararlı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Es-Sudani'nin Irak'ın kendi topraklarının hedef alınmasını reddettiği gibi, topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını da kabul etmeyeceğini yinelediği ifade edildi.

Selman ise Irak'ın bölge ve dünya genelinde güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalarını takdir etti.

Kaynak: Xinhua