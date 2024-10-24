Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait 32 hedef imha edildi.

IRAK VE SURİYE'NIN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit düşerken, 22 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.

32 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir" denildi.