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Irak ve Suriye, İlişkileri ve İşbirliğini Güçlendirmek Amacıyla Ortak Komiteler Kuracak

Irak ve Suriye, İlişkileri ve İşbirliğini Güçlendirmek Amacıyla Ortak Komiteler Kuracak
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, tarım, su, ulaştırma gibi alanlarda işbirliği için ortak komite kurulması konusunda anlaştı.

BAĞDAT, 30 Haziran (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Taraflar pazartesi günkü görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf, işbirliğini ilerletmek ve karşılıklı çıkarları güçlendirmek amacıyla enerji, tarım, su, ulaştırma ve sınır kapıları konularına yönelik özel bir ortak komite kurma konusunda anlaştı.

İkili işbirliğinden elde edilen sonuçların uygulanmasını denetlemek ve çeşitli alanlardaki çabaları koordine etmek üzere üst düzey bir ortak koordinasyon komitesi kurulması konusunda da mutabık kalındı.

Toplantıda enerjinin nakliyesi ve transit geçişine ilişkin mekanizmaların yanı sıra Irak ile Suriye arasındaki petrol boru hatlarının rehabilite edilmesine yönelik proje ve su ve tarım sektörlerindeki işbirliği de ele alındı.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, Hüseyin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldiği belirtildi. Son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan taraflar, ortak zorlukların üstesinden gelmek üzere iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirme yollarını da görüştü.

Kaynak: Xinhua
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