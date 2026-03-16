Irak Başbakanı ile BAE Devlet Başkanı, telefonda "bölgede gerilimin azaltılmasını" görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid telefonda görüşerek, bölgede yaşanan gerilimin azaltılması ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerin artırılmasının önemine dikkati çekilerek, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Sudani ve Bin Zayid, Erbil'de Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınayarak, bu saldırıyı reddettiklerini belirtti.

