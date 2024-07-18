Irak'tan kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.