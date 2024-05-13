Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.