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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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