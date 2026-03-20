Irak: İran'ın Enerji Tesislerine Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Irak, İran'ın enerji tesislerine yönelik yapılan saldırıyı 'tehlikeli bir gerilim artışı' olarak değerlendirerek kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

BAĞDAT, 20 Mart (Xinhua) -- Irak, İran'ın enerji tesislerini hedef alan saldırıyı "tehlikeli bir gerilim artışı" diye niteleyerek güçlü şekilde kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit teşkil eden saldırının, "uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının açık bir ihlali" anlamına geldiği belirtildi.

Hayati öneme sahip altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınmasının, "gerilimin haksız yere artırılması" olduğu ifade edilerek, bunun bölgesel gerilimleri artırıp ekonomik çıkarları ve sivillerin güvenliğini ciddi risklere maruz bırakarak küresel enerji piyasalarının istikrarını olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Irak'ın kararlı tutumunu yineleyen bakanlık, "ciddi sonuçlara" yol açabilecek gerilim artışından kaçınılması çağrısında bulundu.

Çarşamba günü İsrail'in İran açıklarındaki Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua
