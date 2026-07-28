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Irak'taki Direniş Örgütü Petrol Tesisi İddialarını Yalanladı

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Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarının kendileri tarafından düzenlendiği iddialarını yalanladı.

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarının kendileri tarafından düzenlendiği iddialarını yalanladı.

Örgütten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya İHA saldırılarının örgüt tarafından düzenlenmediği bildirilen açıklamada, bu tür ithamlar yerine Yemen'e uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki "İran destekli milisler" tarafından düzenlendiğini öne sürdüğü İHA saldırılarını kınamıştı.

Açıklamada, Irak hükümetine, topraklarının saldırılar için üs olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alması çağrısında bulunulmuştu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de Suudi Arabistan'ın Irak topraklarından hedef alındığı yönündeki iddianın soruşturulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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