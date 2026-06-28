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Irak'ta bazı milletvekilleri "yolsuzluk" gerekçesiyle gözaltına alındı

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Irak'ta yolsuzlukla suçlanan milletvekilleri ve kamu görevlileri, Petrol Bakanlığı Müsteşarı'nın itirafları doğrultusunda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de baskınlar düzenlendi.

Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bazı milletvekilleriyle kamu görevlilerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, gözaltılara dair bilgi verdi.

Kaynak, daha önce tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda yolsuzluk dosyaları kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile söz konusu itiraflarda adı geçen kamu görevlilerinin de bulunduğu aktarıldı.

Irak güvenlik güçleri, bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yolsuzluğa bulaştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekilini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Cumeyli ise haziran ayının başında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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