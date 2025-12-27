Haberler

Irak'ta yeni parlamento toplanıyor

Güncelleme:
Irak'ta yeni parlamento, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in çağrısıyla 29 Aralık'ta toplanarak Meclis Başkanı ve iki başkan yardımcısını seçecek. Meclis başkanlığı için Sünni, başkan yardımcıları için ise Şii ve Kürt partilerden adaylar bekleniyor.

Irak'ta yeni parlamento pazartesi günü ilk oturumunu gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in çağrısı üzerine 29 Aralık tarihinde, en yaşlı üye başkanlığında toplanacak meclis oturumunda başkan ve 2 yardımcısı seçilecek.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi haritaya göre Meclis Başkanı Sünnilerden seçilirken, birinci başkan yardımcısı Şii, ikinci yardımcısı da Kürt partilerden seçiliyor.

Sünni siyasi çatı kuruluşu olan Ulusal Siyasi Konseyi'nin, Meclis Başkanlığı için iki adayının bulunduğu belirtiliyor.

Bunlardan birisinin eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, diğerinin de Azim İttifakı lideri Musenna Samarrayi olduğu ifade ediliyor.

Başkan yardımcıları için ise Şii ve Kürt partiler henüz adaylarını açıklamadı.

Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin ilerleyen saatlerde toplanarak Birinci Başkan Yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.

Irak Anayasası'na göre hükümetin kurulma süreci

Irak'ta anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırıyor. En yaşlı üyenin başkanlığında düzenlenen toplantıda Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor.

Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı, ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı da seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde parlamentoda en çok üyesi bulunan grubun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Başbakan adayı ise atandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunuyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir adaya görevi veriyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
