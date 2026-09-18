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Irak'ta uçuşa yasak bölgeler sivil uçuşlara açıldı

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Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülke hava sahasındaki yasaklı bölgelerle ilgili dosyanın resmen tamamlandığını ve uçuşa yasak bölgelerin sivil uçuşlara açıldığını bildirdi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülke hava sahasındaki yasaklı bölgelerle ilgili dosyanın resmen tamamlandığını ve uçuşa yasak bölgelerin sivil uçuşlara açıldığını bildirdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığı Bakanlık açıklamasına göre, ülke hava sahasındaki yasaklı bölgelerle ilgili dosya resmen tamamlandı.

Irak hava sahasındaki askeri bölgelerin artık askeri amaçlarla kullanılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin batı kesiminde daha önce hava ulaşımına kısıtlama getirilen bölgelerin de ilgili makamlara devredildiği ve sivil havacılık faaliyetlerine hazır hale getirildiği ifade edildi.

Irak Başkomutanlık Ofisi de, hava sahasındaki yasaklı bölgeler dosyasının resmi olarak tamamlanmasının ardından Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Genel Şirketinin çalışmalarının başarılı şekilde yürütülmesi için tam destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Başkomutanlık Ofisi, yasaklı bölgeler dosyasının kapatılmasının, Irak'ın hava ulaşımındaki bölgesel ve uluslararası konumunu yeniden güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bu gelişmenin, Irak hava sahasının sivil havacılık faaliyetleri açısından daha etkin kullanılmasının önünü açması ve ülkenin hava seyrüsefer kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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