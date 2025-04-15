Irak'ta Toz Fırtınası: 2.751 Kişi Hastanelik Oldu

- Irak'ta toz fırtınası: 2 bin 751 kişi hastanelik oldu

NECEF - Irak'ın güneyinden kuzeyine kadar büyük bir bölümünde etkili olan toz fırtınası nedeniyle 2 bin 751 kişi hastanelik oldu.

Irak'ın orta ve güney kesimini toz fırtınası vurdu. Bazı bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya döndü, görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düştü. Hava trafiğini aksatan toz fırtınası nedeniyle Necef ve Basra vilayetlerindeki havaalanlarında çok sayıda uçuş durduruldu. Ülkenin güneydoğusundaki Meysan vilayetinde 656 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Basra'da 749, Müsenna'da 700, Divaniye'de 322, Zikar'da 174 ve Necef'te ise 150 kişi hastanelik oldu. Ülke genelinde toplam 2 bin 751 kişi solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelik oldu.

Basra'da resmi tatil kararı

Toz fırtınasından en fazla etkilenen Basra vilayetinde bugün resmi tatil ilan edildi. Basra Valisi Esad el-İydani, kötü hava şartları nedeniyle vilayetteki tüm kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Özellikle vatandaşların solunum yolu hastalıklarından korunması amacıyla bu kararın alındığını belirten el-İydani, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte böyle bir adımın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Sağlık, güvenlik ve temel hizmetlerden sorumlu kurumların çalışmalarına kesintisiz devam edeceği öğrenildi.

İklim değişikliğine karşı en savunmasız 5 ülkeden biri

Irak, Birleşmiş Milletler'e göre toz fırtınaları, bunaltıcı sıcaklar ve su kıtlığı nedeniyle iklim değişikliğine karşı en savunmasız 5 ülkeden biri. 2022'de meydana gelen şiddetli toz fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi ise solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvurmuştu.