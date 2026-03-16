Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 24 saldırı düzenlediğini açıkladı

Haşdi Şabi'ye bağlı 'İslami Direniş Örgütü', Irak'ta ve çevresindeki ABD üslerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirdikleri 24 saldırıyı duyurdu. Saldırılar İHA ve füzelerle yapıldı.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı ve kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanımlayan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 24 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların İHA ve füzelerle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıların Irak ve bölgedeki ABD üslerini kapsadığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
İran'da 'casusluk yapmakla' suçlanan 500 kişi gözaltına alındı

Savaşın ortasında yüzlerce kişiyi gözaltına aldılar
İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar

İran'a yönelik saldırıların maliyeti ağır oldu
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı