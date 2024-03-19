Üye Girişi
Haberler

Irak'ta şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi: 2 ölü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Irak'ın Duhok kentinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Duhok ve Erbil kentlerinde su baskınları yaşandı, onlarca araç sulara kapılarak sürüklendi. Kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

- Irak'ta sel felaketi: 2 ölü

ERBİL - Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde etkili olan şiddetli yağışlar Duhok ve Erbil kentlerinde sel felaketine yol açtı. Su baskınlarının yaşandığı Duhok'ta onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kentte 100'den fazla evi su basarken, mahsur kalan yüzlerce kişi de kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şiddetli yağışlardan etkilenen Erbil kentinde ise meydana gelen sel sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın şiddetlenmesi üzerine iş yerleri kapatılırken, Erbil Valiliği'nde yaşayanlardan akşam 18.00'e kadar evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Metroloji uzmanları yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Duhok Erbil Irak Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title