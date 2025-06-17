Irak'ta İki İnsansız Hava Aracı Parçaları Düştü
Irak'ın Erbil kenti güneyinde, boş bir alana düşen iki insansız hava aracının parçaları güvenlik güçleri tarafından inceleniyor. Olay yerine koalisyon güçleri ve IKBY Peşmerge güçleri de müdahale etti.
Irak'ın Erbil kentinin güneyine iki insansız hava aracı (İHA) parçaları düştü.
Erbil'in yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Şemamok nahiyesinde 2 İHA parçalarının boş bir alana düştüğü görüldü.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Güvenlik güçleri incelemelerde bulunmak üzere düşen İHA parçalarını toplarken, 2 askeri helikopter de inceleme boyunca olay bölgesinde uçtu.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel