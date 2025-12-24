Irak'ta rahatsızlanıp hayatını kaybeden uzman çavuş, Bingöl'de toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde görev yaptığı sırada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

13'üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi, kara yoluyla memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine getirildi. Solhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Arı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı, buradan da tören için ilçe merkezindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Arı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ahmet Hamdi Usta, Kaymakam Adnan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, askeri erkan, Arı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Yeni Mahalle Bazmana Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Arı'nın tabutuna sarılı Türk bayrağı, törenin ardından babası Asaf Arı'ya teslim edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli, Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.