Irak'ta "Enfal Katliamı" davasında eski hapishane müdürüne idam cezası

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Enfal Katliamı sırasında hapishanede tutulan Kürtlere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle eski cezaevi müdürü Accac Ahmed Hardan Tikriti hakkında idam cezası verdi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Hardan Tikriti'nin asılarak idam edilmesine hükmetti.

Hardan, Baas rejimine muhalif kişilerin tutulduğu ülkenin güneyindeki Nugret es-Selman hapishanesinin müdürlüğünü yapmıştı.

Enfal Katliamı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 arasında gerçekleştirilen ve "Enfal Operasyonları" olarak da bilinen katliamda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonlarda Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt, başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
