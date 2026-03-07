Irak'ın Erbil kentinde kamikaze İHA düşürüldü

ABD üssünün de bulunduğu Irak'ın Erbil Havaalanı yakınlarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.