Irak'ın Erbil kentinde kamikaze İHA düşürüldü

Güncelleme:
ABD üssünün bulunduğu Irak'ın Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olay sonucunda yangın çıkarak maddi hasara yol açtı, ancak can kaybı yaşanmadı.

ABD üssünün de bulunduğu Irak'ın Erbil Havaalanı yakınlarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
