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Irak, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerine Necef'e günlük 40 sefer izni verdi

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Irak Başbakanlık Ofisi, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı'na ve buradan günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıyan anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, tedavi, dini ziyaret ve turizm amaçlı seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracak.

Irak, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına ve buradan günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıyan anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ülkeye gelen veya ülkeden ayrılan yolcu ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak, sağlık, turizm ve eğitim amaçlı seyahatleri desteklemek amacıyla hükümetin yürüttüğü çalışmalar sonucu sağlandığı belirtildi.

Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'nin, İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına uçuşlarının yeniden başlatılması konusunu yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, ilgili taraflarla yapılan bir dizi görüşmenin ardından anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına ve buradan günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Zeydi, Irak'ın girişimlerine olumlu karşılık veren ve talep edilen istisnanın sağlanması konusunda işbirliği yapan ABD hükümetine teşekkür etti.

Söz konusu istisnanın başta tedavi, dini ziyaret ve turizm amacıyla seyahat edenler olmak üzere yolcu ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Zeydi, bu işbirliğinin insani boyutu bulunan meselelerin diyalog ve anlayış yoluyla çözülebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hava ulaşımının yalnızca iki havalimanı arasındaki yolculuktan ibaret olmadığını, halklar arasında bir iletişim köprüsü niteliği taşıdığını vurgulayan Zeydi, yolcular arasında tedavi için seyahat eden hastalar, dini mekanları ziyaret edenler ve ailelerine kavuşmak isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Zeydi, uçuşların turizm ve ekonomi açısından da önem taşıdığını belirterek, Irak'ın dış ilişkilerinde halkının çıkarlarını gözettiğini ve farklı ülkelerle dengeli ve olumlu ilişkiler kurmaya önem verdiğini kaydetti.

Irak Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle martta durdurduğu İran uçuşlarını, ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Irak Hava Yollarından 29 Eylül'de yapılan açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı ve Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni'nin takibiyle yürütülen hükümet çalışmalarının, şirketin İran'a uçuş düzenlemesi için özel muafiyet sağlanmasıyla sonuçlandığı belirtilmiş ve ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden seferlerin başlatılacağı bildirilmişti.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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