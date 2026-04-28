Irak'ın Süleymaniye kentinde barajlar dolarken, ekinler sular altında kaldı

Kuraklıkla mücadele eden Irak'ta bu yıl yağışların artmasıyla birlikte ülkenin kuzeyindeki barajlarda su seviyesi önemli ölçüde yükselirken, bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kalarak zarar gördü.

Süleymaniye, Halepçe, Erbil ve Duhok kentlerindeki barajlar büyük oranda doluluk seviyelerini aştı, fazla su tahliye kapakları aracılığıyla nehirlere bırakıldı.

Bazı barajlarda su seviyesinin daha önce bu düzeye ulaşmaması nedeniyle, baraj havzasında kalan tarım arazileri sular altında kaldı.

Baraj ve dere yataklarına yakın bölgelere yapılan evler ve turistik tesisler de yükselen su seviyesinden etkilendi; bazı evlerin ve tesislerin bahçeleri tamamen su altında kaldı.

"Yağışlar nedeniyle 170 dönüm buğdayım tamamen mahvoldu"

Süleymaniye'deki Dukan Barajı yakınlarında arazisi zarar gören 60 yaşındaki çiftçi Osman Hacı Sıvare, AA muhabirine, yoğun yağışların köylerini ciddi şekilde etkilediğini ve ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Dukan ilçesine bağlı Memendava köyünde çiftçilik yapan Osman, "Bu yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazilerimiz zarar gördü. Bu kapsamda 170 dönüm buğdayım tamamen mahvoldu, yaklaşık 500 dönümlük arazim ise kaldı." dedi.

Ekili arazilerin bir kısmını başkalarından kiraladığını aktaran Osman, "Ben tarlaları kiralayarak ya da ortaklı bir şekilde kullanıyorum. Ürün elde edemediğimiz için hayvanlarımızın yem ve diğer ihtiyaçlarını pazardan satın almak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Hayvanları otlatma imkanları da azaldı

Hayvanlarını otlatma imkanlarının da azaldığını söyleyen Osman, bakım maliyetlerinin kendine ciddi bir yük getirdiğini söyledi.

Çevre köylerin de sudan etkilendiğini ancak en fazla Memendava köyünde zarar oluştuğunu aktaran Osman, "Köyümüzde yaklaşık 60 çiftçi var ve yaklaşık 4 ila 5 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Ancak bölgemizde geçimini tamamen tarımdan sağlayan yaklaşık 200 çiftçi bulunuyor." dedi.

Yaşanan kayıplara rağmen şükrettiklerini dile getiren Osman, suyun aslında yaşam ve refah kaynağı olduğunu ancak doğru yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Dukan Barajı inşası sırasında araziler için istimlak bedeli ödendiğini ancak verilen miktarın yıllık gelir kaybını karşılamadığını belirten Osman, "10 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum, başka bir iş de bilmiyorum." dedi.

Osman, elinden başka iş gelmediğinden çiftçiliğe devam etmek zorunda olduğunu, ancak böyle sorunların da karşılarına çıkabildiğini dile getirdi.