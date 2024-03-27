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Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" açıklamasını yaptı.

MSB, Habur'daki hudut karakoluna teslim olan PKK'lı teröriste ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel

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