Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" açıklamasını yaptı.

MSB, Habur'daki hudut karakoluna teslim olan 2 PKK'lı teröriste ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."