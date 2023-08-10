Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kozlu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu belirtilerek, "Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi. ???????