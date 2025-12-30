Haberler

Yoğun kar yağışı nedeniyle Irak'ın kuzey bölgelerinde yollar kapandı

Güncelleme:
Irak'ın kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı ve trafikte aksama yaşandı. Erbil civarındaki makok dağı yolunda 200 araç mahsur kaldı. Yerel yetkililer, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Irak'ın kuzey kesimlerindeki birçok bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı, trafikte aksamalar yaşandı.

Yerel medyanın haberlerine göre, Erbil kenti yakınlarındaki Hacıava bölgesinde bulunan Makok Dağı yolunda yaklaşık 200 araç mahsur kaldı. Araçta kalanlar yardım çağrısında bulundu.

Erbil-Koye kara yolunda da kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerden bazılarının yakıtı tükenirken bazı sürücüler ise yakıtın bitmemesi için kontak kapattı.

Erbil-Şaklava yolu da trafiğe kapanan yollar arasındaydı. Pirmam tünelinde trafik iki yönlü durdu, içinde ailelerin bulunduğu yüzlerce araç burada mahsur kaldı.

Soran ilçesi Kaymakamı İhsan Çelebi, bölgedeki çoğu yolun kapalı olduğunu belirterek vatandaşlardan yollara çıkmamalarını istedi.

Erbil-Süleymaniye yolunda kar nedeniyle trafikte aksama yaşanırken 1000'e yakın araç yola devam edemedi.

Erbil Sivil Savunma Kurumu, ekiplerinin kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Süleymaniye Sivil Savunma kurumu ise vatandaşları bu gece yola çıkmamaları ve ana yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Duhok ilinin Amediye ilçesine giden yollar da kar nedeniyle kapandı, köylere ulaşımda sıkıntı yaşanıyor.

Sınır kapılarında aksama yaşanıyor

Hakkari ile Duhok arasındaki Üzümlü Sınır Kapısı'nın Müdürü İrfan Süleyman yaptığı açıklamada, sınırın her iki tarafında yoğun kar yağışı nedeniyle araçların yolda kaldığını, Türk sınır yetkilileri ile yaptıkları değerlendirmeden sonra kapının yarın sabaha kadar kapatılmasına karar verdiklerini belirtti.

Süleyman, yarınki hava durumuna göre sınırın açılışına karar vereceklerini aktardı.

İran ile Irak arasındaki Hacı Ömeran Sınır Kapısı yetkilileri yaptıkları duyuruda kötü hava koşulları nedeniyle geçişlerin askıya alındığını, acil durum olmadıkça ziyaretçilerin kapıya gelmemesini istedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
