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Erbil'de Üç İHA Düştü, Can Kaybı Yok

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Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran, Halifan ve Harir ilçelerine üç İHA düştü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu ve dağlık bölgelerde yangınlar çıktı. Saldırının kaynağı henüz belirlenemedi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran, Halifan ve Harir ilçelerine 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre, Soran ilçesinde düşen İHA'nın parçaları bir eve isabet etti.

Halifan ve Harir ilçelerinde ise İHA'ların düştüğü dağlık bölgelerde yangın çıktı.

İHA'ların düşmesine neden olan saldırıların kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.

Kaynak: AA
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