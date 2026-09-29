Haberler

Irak Hava Yolları ekimde Necef'ten İran uçuşlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle martta durdurulan İran uçuşlarını ekimde Necef'ten yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Şirkete İran uçuşları için özel muafiyet sağlandı. Muafiyetin süresi ve koşulları açıklanmazken, ilk uçuş tarihi belirtilmedi.

Irak Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle martta durdurduğu İran uçuşlarını, ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Irak Hava Yollarından yapılan açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı ve Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni'nin takibiyle yürütülen hükümet çalışmalarının, şirketin İran'a uçuş düzenlemesi için özel muafiyet sağlanmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Muafiyeti sağlayan taraf, muafiyetin süresi ve koşullarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, ekimde İran'a karşılıklı uçuşların başlatılması için uçakların hazırlanması ve seferlerin düzenlenmesine ilişkin gerekliliklerin tamamlanması çalışmalarının hızla sürdüğü kaydedildi.

Uçuşların, gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Necef Uluslararası Havalimanı'ndan başlayacağı aktarıldı. İlk uçuşun tarihi ve İran'da sefer düzenlenecek havalimanları ise açıklanmadı.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Beştepe'de 3 saatlik 'fon' toplantısı! Gözler atılacak adımlarda

Beştepe'de 3 saatlik kritik toplantı! Gözler atılacak adımlarda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı

Basit gördüğü ameliyat sonu oldu! ATK raporu gerçeği ortaya çıkardı
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

Başörtüsüz konser vermişti: İranlı şarkıcıya 74 kırbaç