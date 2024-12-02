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Irak, Haşdi Şabi'nin Suriye'ye Girişi İddialarını Yalanladı

Irak, Haşdi Şabi'nin Suriye'ye Girişi İddialarını Yalanladı
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Irak İçişleri Bakanlığı, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için bu ülkeye girdiği yönündeki iddiaları reddetti ve güvenlik önlemlerinin tamamen sağlandığını belirtti.

Irak, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için bu ülke topraklarına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ile Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine ilişkin başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Suriye topraklarına giriş yaptığı iddialarını yalanlayan Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sınır güvenliğinin sağlanmasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek alıp almadıkları sorusuna ise Miri, "Bu konuda herhangi bir desteğe gerek duymuyoruz. Sınırımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet (İçişleri Bakanlığına bağlı) ve ordu birliklerimizce korunuyor. Uçak (koalisyon) desteğine ihtiyacımız yok." cevabını verdi.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar da ülkenin Suriye sınırında güvenliği tamamen sağladıklarını ifade etti.

Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini iddia eden görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan halk hareketlerini, rejimin şiddetle bastırmaya çalışması üzerine patlak veren iç savaş sürecinde, İran Devrim Muhafızları tarafından İran, Afganistan, Pakistan ve Irak gibi ülkelerden toplanarak örgütlenen on binlerce militan Beşşar Esed rejimi saflarında savaşa sokulmuştu.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı gruplar ile rejim güçleri arasında başlayan çatışmalarla sahadaki dengelerin süratle değişmesi üzerine rejime destek amacıyla ülke dışından bazı güçlerin geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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