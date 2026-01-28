Haberler

Irak İçişleri Bakanlığı, "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkarıldıklarını açıkladı

Irak İçişleri Bakanlığı, 'yüksek riskli ülkeler' listesinden çıkarıldıklarını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin yüksek güvenlik kırılganlığına sahip ülkeler sınıfından çıktığını ve daha istikrarlı bir güvenlik ortamına sahip olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'in resmi bildirimine göre Irak, gri listeden çıkarıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin yüksek güvenlik kırılganlığına sahip ülkeler sınıfından çıktığını, daha istikrarlı güvenlik ortamına sahip ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Albay Abbas el-Bahadili, başkent Bağdat'ta konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) resmi bildirimine göre "Irak'ın yüksek güvenlik kırılganlığına sahip ve yüksek riskli ülkeleri kapsayan gri listeden çıkarıldığını" aktaran Bahadili, daha istikrarlı güvenlik ortamına sahip ülkeler arasına girdiklerini belirtti.

Bahadili, bu kararın alınmasında "uluslararası işbirliği, seyahat hareketliliği ve ülkedeki güvenlik durumuna duyulan güvenin" olumlu etkisi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var