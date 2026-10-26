Irak güvenlik güçleri Sincar'da YBŞ'den bazı askeri noktaları devraldı

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Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

Kaynak: AA