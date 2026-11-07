Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Irak Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran sınır kapılarının çoğunu kapatma talebini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Irak'tan İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı. Hüseyin, Washington'ın yalnızca iki kapının açık tutulmasını, diğerlerinin kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

Bölgede savaşın yeniden başlaması ihtimali

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Irak, Suriye sınırında askeri faaliyetlerini sürdürüyor

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti43

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini vatandaşlar buldu
İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini14

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

Gelen geçen yeniyor! Ne olacak bu takımın hali?

Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup