Irak Başbakanı Zeydi, Suudi Arabistan'a giderek başkent Riyad'a ulaştı

Irak Başbakanı Zeydi, Suudi Arabistan'a giderek başkent Riyad'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giderek başkent Riyad'a ulaştı. Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmedi.
BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, temaslarda bulunmak üzere söz konusu ülkeyi ziyaret eden Zeydi'nin başkent Riyad'a ulaştığı belirtildi.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmedi.
Kaynak: AA