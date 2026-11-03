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Irak Başbakanı Zeydi, Kerkük'te elektrik kotasının artırılması için talimat verdi

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Irak Başbakanı Zeydi, Kerkük'teki elektrik kesintileri ve jeneratör zamları için talimat verdi. Kente verilen elektrik kotasının ve jeneratörlere ayrılan yakıtın artırılmasını, jeneratör zamlarının incelenmesi için dosyanın Dürüstlük Komisyonuna sevk edilmesini istedi.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Kerkük kentinde halkın protesto gösterileri düzenlemesine yol açan elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan zamların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Kerkük'teki genel durumu ve güvenlik şartlarını ele almak üzere üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa'nın yanı sıra Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Haşdi Şabi Kurulu Başkanı, Başbakanlık Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi Müdürü ve Ulusal Güvenlik Müsteşarının yer aldığı toplantıda, kentteki genel durum ile vatandaşların talepleri değerlendirildi.

Başbakan Zeydi, halkın mağduriyetinin giderilmesi ve elektrik verilen sürelerin artırılması??????? amacıyla Kerkük'e sağlanan elektrik kotasının artırılması yönünde talimat verdi.

Özel jeneratörlerin kesintisiz hizmet sunabilmesi için ayrılan yakıt miktarının yükseltilmesini isteyen Zeydi, Kerkük valisinin belirlenmesi sürecinin de hızla neticelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kerkük'teki etnik ve siyasi gruplar arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda idari boşluğun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Zeydi, gösterilerin anayasal sınırlar dahilinde gerçekleştirilmesi, kamu ve özel mülkiyetin korunması çağrısında bulundu.

Zeydi ayrıca, özel mahalle jeneratörlerinin elektrik tarifelerinde uygulanan yüksek zamların ve olası usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla dosyanın Irak Dürüstlük Komisyonuna (Nazaha) sevk edilmesini ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını emretti.

Ne olmuştu?

Kerkük'te dün, yıllardır devam eden elektrik kesintileri, altyapı yetersizlikleri ve son dönemde mahalle jeneratör ücretlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle protestolar patlak vermişti.

Kentin farklı mahallelerindeki ana arterleri ve ulaşım yollarını trafiğe kapatan göstericiler, jeneratör tarifelerine getirilen yüksek zamların derhal geri çekilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA
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