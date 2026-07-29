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Irak Başbakanı'ndan ABD-Suudi Arabistan saldırıları sonrası acil güvenlik toplantısı çağrısı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Zeydi, Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Toplantı sonrası, ayrıntılı açıklama yapılacağı bildirildi.

Irak'taki Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin, ülkenin farklı bölgelerindeki merkezlerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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