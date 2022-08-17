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Irak Başbakanı Kazımi ulusal diyalog toplantısı düzenledi

Güncel Haberler

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü.

AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Berhem Salih Irak Güncel Haberler

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