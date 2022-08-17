Irak Başbakanı Kazımi ulusal diyalog toplantısı düzenledi
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü.
AA / Güncel