Irak Başbakanı Kazımi ulusal diyalog toplantısı düzenledi Güncel Haberler Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü. AA / Güncel Birleşmiş Milletler Berhem Salih Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak Başbakanı Kazımi ulusal diyalog toplantısı düzenledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.