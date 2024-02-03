ABD'nin misilleme saldırılarına 2 ülkeden tepki: Uçurumun eşiğindeyiz, çatışmaların coğrafyası genişleyebilir

Irak ve İran hükümetleri, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik saldırılarını kınadı. Irak bu saldırıların bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getireceğini belirtirken, İran Dışişleri Bakanlığı çatışmaların boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine karşı BM'ye çağrıda bulundu.

ABD EN AZ 85 HEDEFİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün'deki üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi. CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

"16 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 25 KİŞİ YARALANDI"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi saldırılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." bilgisini paylaştı. Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZIN HESAPLAŞMA SAHASI HALİNE GETİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Saldırının bölgenin güvenliğine zarar vereceğini vurgulayan Avvadi, şunları kaydetti: "Bu saldırgan eylem, Irak'ta ve bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getireceği gibi, gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarla da çelişiyor. Irak olarak, topraklarımızın hesaplaşma ve çatışma sahası haline getirilmesine izin vermediğimizi bir kez daha yineliyoruz ve tüm tarafların bunu bilmesi gerekiyor. Ülkemizin toprakları ve egemenliği, hasımlar arasında mesaj göndermek ve güç göstermek için uygun yer değildir. Kendisine verilen görev ve yetkiden sapan uluslararası koalisyonun varlığı da Irak'ta güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir 'gerekçe' haline geldi ve ayrıca Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışmalara sürüklenmesine de 'gerekçe' haline getirildi."

BİR TEPKİ DE İRAN'DAN: ABD, İSRAİL'İN HEDEFLERİNE HİZMET EDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdiği saldırıları kınadığını bildirdi. ABD yönetiminin "bir başka macerası ve stratejik hatası" olarak nitelediği saldırıların "bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonuç doğurmayacağını" ifade eden Kenani, ABD'nin bu saldırılarla yalnızca Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü.

BM'YE "ABD'Yİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Bölgedeki çatışmaların boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine ve saldırıların devamının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğine dikkati çeken Kenani, söz konusu saldırıların önlenmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrıda bulundu.