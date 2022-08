İptal edilen KPSS hakkında bir iddia daha: Şifreleme yapılarak cevaplar sorulara gizlendi

Kpss sınavının alınan son dakika bir kararla iptal edilmesinin yankıları sürerken daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

İddiaların odağındaki yayınevi ise suçlamaları reddetti. Sınavla ilgili bir iddia da eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den geldi. Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini söyledi.

"İLK KELİME İL SON KELİMEDE YAPMIŞLAR"

Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

SINAV İPTAL EDİLDİ

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli Kpss'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

KPSS sınavında çıkan soruların bir yayınevine ait deneme sınavında birebir yer alması Türkiye'nin gündemine oturdu. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, yaşanan skandal ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan görevinden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine göreve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.